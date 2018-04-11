В Киеве начал работу Координационный совет по безопасности на дорогах

Он разрабатывает госпрограмму повышения безопасности дорожного движения.

В Киеве начал работу Координационный совет по безопасности на дорогах
Фото: kmu.gov.ua

Во вторник, 10 апреля, в Киеве состоялось первое заседание Координационного совета по безопасности дорожного движения, его возглавляет премьер-министр Владимир Гройсман.

Об этом говорится на сайте правительства.

Цель Координационного совета - наработать государственную программу повышения безопасности на дорогах, на основании которой в каждой области разработают локальную программу.

"Показатели здесь одни - уменьшение количества ДТП и травмированности. Мы направляем 47 млрд гривен на дороги, вводим новые стандарты, мы изменили государственные строительные нормы. Реализуется программа «500-500-1000» - там есть и движение по кругу, и островки безопасности. Это позволяет уменьшить негативные явления. Почти 2,6 млрд гривен направим исключительно на безопасность. В этом году украинцы должны почувствовать, что дороги стали безопаснее", - заявил на заседании глава правительства.

На первом совещании обсуждалось применение новых норм при строительстве дорог, использование мирового опыта, а также вопросы работы патрульной полиции в части применения автоматических средств контроля движения.

Напомним, что с 1 января в населенных пунктах Украины максимальная скорость была снижена с 60 км/час до 50 км/час. Кроме того, правительство анонсировало трехлетнюю программу строительства 500 новых кольцевых развязок, 500 островков безопасности и 1000 пешеходных переходов.


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