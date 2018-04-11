Украина может направить миротворцев в Мали

"Это реально, но требует времени".

Украина готова рассмотреть вариант с направлением миротворцев в Мали.

Об этом в интервью "Украинским новостям" постоянный представитель Украины в Организации Объединенных Наций Владимир Ельченко.

"Я помню времена, где-то в конце 90-х Украина стабильно входила в десятку наибольших контрибьюторов. Мы активно участвовали в миротворческих операциях на Балканах – в Боснии, Косово, Хорватии. Сегодня мы представлены в основном отдельными небольшими группами военных наблюдателей или полицейского персонала в основном в странах Африки. На них приходится более трех четвертей всего миротворчества. Мы также представлены на Кипре. Наш наибольший контингент – около 250 человек - развернут в ДР Конго", - сказал он.

В марте 2018 года завершился вывод украинского миротворческого контингента из Либерии, и теперь рассматриваются новые варианты. Один из них - Мали.

"Не первый месяц существует идея поучаствовать в миротворческой операции в Мали. В свое время ООН надеялась заполучить наш вертолетный отряд. Существует ряд проблем в подготовке такого подразделения, поскольку это не просто взять вертолет и полететь в Африку. Необходимо переоснащение, и сегодня полноценной готовности нет. Мы готовы выделить несколько человек для работы в штабе этой операции, чтобы они начали подготовку к возможному более масштабному участию", - сказал Ельченко.

Он пояснил, что Либерия - страна с влажным тропическим климатом, а Мали – это пустыня. Поэтому вертолет нельзя просто перебросить с одной страны в другую. "Его нужно переоснастить, отремонтировать. Наши вертолетчики вернулись из Либерии, сейчас техника проходит осмотр, ремонт. Я не исключаю, что из них будет создан будущий отряд, который может быть задействован в Мали или другой стране. Это реально, но требует времени", - сказал Ельченко.

Еще один вариант - это создание полицейского подразделения, в котором также нуждаются миротворческие силы ООН .

"Еще одна перспектива, и я хотел бы упомянуть о нашем обращении к министру внутренних дел Арсену Авакову, которому мы уже не одно письмо написали, чтобы вернуться к теме участия в миротворческих операциях ООН нашего полицейского подразделения. У нас в своем время было такое подразделение в Косово, его до сих пор помнят. Для этого нужны определенные финансы. Я понимаю, что наша страна находится не в том состоянии, чтобы этот вопрос быстро решить. Но я надеюсь, что он будет решен, поскольку это то, что пользуется не меньшим спросом, чем вертолетные отряды и это то, чего как раз не хватает ООН ", - добавил он.