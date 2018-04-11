Смоленская катастрофа: 69 фрагментов тел были в гробах других людей

Во время проведения эксгумаций и судмедэкспертиз 77-ти жертв Смоленской катастрофы, которое ведется в Польше с конца 2016 года, выявлено 69 фрагментов тел 26 человек, которые были в гробах других людей.

Об этом сообщила пресс-секретарь Национальной прокуратуры Польши Эва Бялик, передает Укринформ со ссылкой на РАР.

“Исследования экспертов, которые работали во время эксгумаций и судмедэкспертиз жертв Смоленской катастрофы вызывают шок: выявлены 69 фрагментов тел 26-ти лиц, которые были в гробах других жертв катастрофы”,- заявила Бялик.

Во время исследований выявлена подмену двух тел (подмену шести других тел обнаружила ранее окружной военная прокуратура). В гробах и телах погибших обнаружено также много посторонних предметов: резиновые перчатки, пакеты, бутылки и тому подобное.

Отмечается, что в 90% случаев документация по проведению судмедэкспертиз жертв в Москве содержит грубые ошибки. Например, россияне описывали внутренние органы погибших, которых они в результате хирургических вмешательств при жизни не имели. Кроме того, в случае более 30% погибших судмедэкспертиз в Москве вообще не было проведено.

Эксперты должны будут провести эксгумацию еще семи жертв катастрофы, которая продлится до середины мая этого года.

После проведения 77 эксгумаций уже подготовлены генетические, токсикологические и гистопатологические экспертизы. Лаборатории в Великобритании, Италии и Северной Ирландии должны провести физико-химические экспертизы на предмет наличия следов взрывчатых материалов.

После перевозки тел погибших из Москвы в Польшу в апреле 2010 года их сразу похоронили, без проведения повторных судмедэкспертиз в Польше . В связи с этим, Национальная прокуратура страны начала следствие по делу о халатности ответственных лиц, которые отказались от проведения повторных экспертиз в РП.

Как известно, 10 апреля 2010 года под Смоленском разбился правительственный Ту-154М, которым представители польской политической и военной элиты включая президентскую чету Леха и Марии Качиньских направлялись на чествование 70-й годовщины Катынской трагедии. Погибли все 96 человек, находившиеся на борту.