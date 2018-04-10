У фюрера РФ назвали новые санкции США "вопиющим попранием всего и вся"

Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента РоSSии Дмитрий Песков назвал новые санкции США в отношении РФ «вопиющим попранием всего и вся».

Об этом сообщает ТАСС.

«Она (ситуация с новыми антироSSийскими санкциями США) вопиющая с точки зрения и законности, и с точки зрения попрания норм всего и вся», — сказал Песков.

Он отметил, что властям потребуется определенное время для анализа, чтобы понять размер реального ущерба от новых санкций и выработать шаги по «максимально возможному исправлению ситуации».


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