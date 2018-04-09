После отравления Скрипалей чиновнику в РФ написали "посылка доставлена", - СМИ

В сообщении также говорилось о двух людях, которые "успешно ушли".

После отравления Скрипалей чиновнику в РФ написали "посылка доставлена", - СМИ
Бывший сотрудник ГРУ Скрипаль и его дочь Юлия за несколько часов до отравления.
Фото: mk.ru

В день отравления экс-разведчика РФ Сергея Скрипаля одному из чиновников в Москве отправили электронное сообщение с текстом "посылка была доставлена".

Об этом сообщает Sunday Express со ссылкой на собственные источники.

Сообщение, в котором также говорилось о двух людях, которые "успешно ушли", перехватили аналитики британских сил на Кипре. Отправляли эти месседжи из сирийского Дамаска. Отправитель и получатель сообщения неизвестны.

Один из специалистов британских военно-воздушных сил также вспомнил и о другом сообщении, перехваченном за день до отравления Скрипаля. Его содержание не раскрыли, однако отметили, что оно касается дела экс-разведчика.

Источники газеты отмечают, что эти данные являются ключевыми доказательствами британской разведки против РоSSии в деле отравления Сергея и Юлии Скрипалей.

Сергей и Юлия Скрипаль были отравлены в британском городе Солсбери 4 марта. Британские власти считают, что против них могли применить нервно-паралитическое вещество класса "Новичок", а за нападением с высокой вероятностью стоит РоSSия.


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