ОЗХО начала расследование химической атаки в Сирии

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) занялась расследованием применения химического оружия в сирийском городе Дума.

Предварительный анализ уже проведен, эксперты продолжают заниматься изучением инцидента, говорится в официальном заявлении гендиректора ОЗХЗ Ахмета Узюмджю. В частности, Узюмджю выразил крайнюю обеспокоенность сообщениями о возможной химатаке, но отметил, что факт применения химического оружия еще только следует установить.

По словам гендиректора, Ситуационный центр ОЗХО провел предварительный анализ сообщений о применении химического оружия сразу после того, как такие сообщения стали появляться. «Миссия по выяснению фактов (FFM) находится в процессе сбора информации из всех возможных источников, чтобы определить, имело ли вообще место применение химического оружия», — доложил Узюмджю. Ожидается, что миссия FFM доложит о результатах своего расследования странам, которые подписали Конвенцию по запрету химического оружия, то есть всем 192 государствам-членам ОЗХО.