С начала суток на Донбассе ранены трое военных
Боевики 18 раз обстреляли позиции сил антитеррористической операции.
Трое украинских военнослужащих получили ранения в ходе антитеррористической операции на Донбассе с начала суток.
По информации пресс-центра штаба АТО, пострадавшие военные оперативно доставлены в лечебные учреждения, им оказана необходимая медицинская помощь.
В вечерней сводке сообщается, что по состоянию на 18:00 понедельника боевики 18 раз обстреляли позиции сил антитеррористической операции. При этом в очередной раз применив вооружение, которое запрещено "минскими соглашениями", отметили в штабе.
В частности на Донецком направлении из запрещенной 122-мм артиллерии боевики обстреляли позиции ВСУ в районе Широкино и Лебединского, а из 120-мм минометов - у Водяного. Также по защитникам Лебединского агрессор открывал огонь из 82-мм минометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Защитников Широкино, Талаковки, Каменки, Опытно и Водяного обстрелял из гранатометов различных систем.
"Кроме этого, крупнокалиберные пулеметы оккупанты применили в районе Пищевика, а стрелковое оружие - по защитникам Песков и шахты "Бутовка"", - указівается в сообщении.
На Луганском направлении из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов огонь велся по укреплениям под Луганским. Также под обстрел из гранатометов попали украинские опорные пункты возле Светлодарска и Катериновки.
Ранее сообщалось, что в воскресенье, 8 апреля, боевики "ДНР" и "ЛНР" 35 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, в результате обстрелов ранены пятеро украинских военнослужащих.
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09.04.2018 14:09