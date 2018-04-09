Порошенко заявил о прогрессе в вопросе миротворцев на Донбассе

"Если роSSийская агрессия будет продолжаться, санкции потребуется углубить".

Президент Петр Порошенко заявил о прогрессе в вопросе введения миротворческой миссии на Донбасс.

"Когда я в 2015 году впервые выступил с требованием к ООН о направлении «голубых касок», все были против. У наших американских и европейских друзей тоже были сомнения. Во время моей встречи с президентом Трампом в июне 2017 он подтвердил свою готовность поддержать такую миссию ООН , чтобы освободить часть Украины от роSSийских оккупационных войск", - сообщил он в интервью немецкой газете Handelsblatt, опубликованном в понедельник, 9 апреля.

В то же время Порошенко отметил различия украинской и русской позиций в вопросе миротворцев.

"РоSSия желает расположения «голубых касок» вдоль контактной линии, чтобы они не мешали оккупационным войскам. Это неприемлемо. Позже РоSSия согласилась на то, чтобы они работали по всей территории, но, по роSSийским замыслу, должны сопровождать исключительно наблюдателей от СММ ОБСЕ . Мы же хотим, чтобы «голубые каски» разоружали незаконные вооруженные группировки, защищали там местных жителей и осуществляли контроль над поступлением и перемещением военной техники. И, конечно, они должны контролировать часть роSSийско-украинской границы, которая временно не подконтрольна Украине», - заявил президент.

Порошенко рассчитывает, что власти Германии и Евросоюза помогут получит мандат Совбеза ООН .

"И режим тишины. Ведь во время продолжающихся вооруженных столкновений миротворцы не смогут там провести дислокацию. И наши западные партнеры должны и в дальнейшем осознавать, что санкции являются чрезвычайно эффективным инструментом - только они могут заставить Путина сесть за стол переговоров. Если роSSийская агрессия будет продолжаться, санкции потребуется углубить", - заявил Порошенко.

Напомним, в феврале 2018 года появился доклад Института Хадсона, подготовленный по просьбе бывшего генсека НАТО Андерса Фог Расмуссена и касающийся возможного формата миротворческой миссии для Донбасса. Он предполагает, что в Украину направят около 20 тысяч миротворцев и 4 тысяч полицейских, которые возьмут всю территорию ОРДЛО, включительно с государственной границей. Участниками миссии могут быть миротворцы из стран, не входящих в НАТО, приемлемые как для Украины, так и для РоSSии. Например, из Беларуси, Казахстана, Монголии, Австрии, Финляндии, Швеции, Португалии, Греции, Аргентины, Бразилии , Чили.