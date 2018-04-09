Израиль нанес удар по сектору Газа

Израильская авиация атаковала в секторе Газа объект правящего в анклаве движения ХАМАС в ответ на попытку нарушения границы группой боевиков.

Об этом сообщила армейская пресс-служба, передает РИА Новости.

Военные не уточняют результаты налета и характер цели, которая, по их словам, располагалась на территории базы боевиков.

«Ранее сегодня, 9 апреля 2018 года, самолеты ВВС Израиля атаковали военный объект, принадлежащий террористической организации ХАМАС в секторе Газа», — сказано в пресс-релизе.

Бомбардировка стала реакцией на инцидент, который произошел накануне на севере анклава. Израильские военные засекли группу палестинцев, попытавшихся пересечь границу, и открыли по ним огонь. Позднее на месте инфильтрации были найдены два самодельных взрывных устройства.

«Армия обороны Израиля со всей серьезностью относится к попыткам террористической организации ХАМАС превратить периметр границы в зону боевых действий», — заявили военные.

Израиль, в частности, возлагает на ХАМАС ответственность за организацию в последние две недели массовых акций протеста вдоль границ сектора Газа, которые перерастают в столкновения с военными с многочисленными убитыми и ранеными с палестинской стороны.