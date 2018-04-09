В Таиланде отложили суд над Алексом Лесли и Настей Рыбкой

Суд над Александром Кирилловым (Алекс Лесли) и Анастасией Вашукевич (Настя Рыбка) и другими фигурантами дела о нелегальном «секс-тренинге» в курортном городе Паттайя не сможет состояться 11 апреля из-за новых обвинений в адрес подсудимых.

Об этом сообщил РИА Новости в понедельник работающий по делу адвокат Саттхапхон Сийоха.

Ранее он сообщал о том, что подал заявку в суд на перенос заседания по делу о «секс-тренинге» с 17 апреля, на которое оно было назначено, на более ранний срок, 11 апреля.

«Я надеялся, что удастся перенести заседание суда на более ранний срок в связи с тем, что мои подзащитные выразили желание признать себя виновными. Однако с появлением новых обвинений в их отношении в полиции Паттайи, судебное заседание, по-видимому, не сможет состояться 11 апреля, так как суд должен задать моим подзащитным вопрос о признании или непризнании вины по новым обвинениям и выбрать меру пресечения, но по новым обвинениям еще ведется полицейское дознание, и оно точно не закончится до среды», — сказал юрист агентству.

«На самом деле, я не уверен даже, пройдет ли заседание 17 апреля, так как на этой неделе начинается празднование Сонгкрана, и с 11 по 17 апреля никто, кроме дежурных служб, работать не будет», — добавил адвокат.

Сонгкран, традиционный тайский Новый год, празднуется в середине апреля и является в Таиланде одним из главных праздников года. Официально выходными для госслужащих и банков будут 12-16 апреля, однако многие частные предприятия и организации объявляют выходными для своих работников целую неделю с11 по 17 апреля. Кроме того, по существующей традиции, в Паттайе основной пик празднования приходится на 18-19 апреля, так как в первые семь дней праздника из Паттайи, где очень мало коренного населения, многие уезжают в родные провинции, чтобы встретить праздник с родными.

Против Лесли, Рыбки и еще пятерых фигурантов дела о нелегальном «секс-тренинге», помимо обвинений в нелегальном предпринимательстве и нелегальной трудовой деятельности, выдвинуты обвинения в соучастии в попытке изнасилования, сексуальных домогательствах в физической форме и организации проституции. Основным обвиняемым по новым обвинениям является один из «секс-тренеров», также арестованный и находящийся вместе с Лесли, Рыбкой и другими обвиняемыми в Центре временного содержания иммиграционной полиции Таиланда в Бангкоке.