Отец Павла Гриба сообщил об ухудшении состояния сына

"Открытие внутреннего кровотечения может произойти в любое время. Жизнь Павла в опасности".

Отец 19-летнего украинца Павла Гриба, который был похищен с территории Беларуси и незаконно арестован в РоSSийской Федерации, очень обеспокоен состоянием здоровья своего сына.

"9 апреля 2018 года. Пасха. День второй. Репрессивная машина РФ , несмотря на праздник, работает. Марина Дубровина, роSSийский адвокат Павла, сейчас находится в СИЗО-5 г.Краснодар на следственных действиях. Павел чувствует себя очень плохо, была рвота и сильная боль в животе. Администрация СИЗО на жалобы Павла об ухудшении здоровья не реагирует, медицинская помощь не предоставляется. Открытие внутреннего кровотечения может произойти в любое время. Жизнь Павла в опасности", - написал он в фейсбуке.

Павел Гриб имеет проблемы с кровообращением из-за синдрома портальной гипертензии.

Напомним, об исчезновении Павла Гриба в конце августа 2017 года сообщил его отец - бывший пограничник, военный капеллан Игорь Гриб. По его словам, 24 августа его сын выехал в белорусский Гомель, где должен был встретиться с девушкой из РоSSии, с которой познакомился в соцсетях. Однако после пересечения границы Беларуси молодой человек пропал.

В местной полиции отцу сообщили, что Павел Гриб находится в розыске по статье "Террористический акт", а инициатором розыска является управление ФСБ РоSSии по Краснодарскому краю в городе Сочи. Позже стало известно, что Павел Гриб арестован в Краснодаре.