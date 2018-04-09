Турция готова отправить миротворцев на Донбасс

Порошенко и Эрдоган провели встречу в Стамбуле.

Турция готова отправить миротворцев на Донбасс
Фото: president.gov.ua

Турция поддержала развертывание миротворческой миссии ООН на оккупированной части Донбасса и заявила о готовности принять в ней участие.

Об этом сообщила пресс-служба президента Украины Петра Порошенко, который в понедельник встретился в Стамбуле с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Они обсуждали состояние подготовки к седьмому заседанию Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турецкой Республикой.

Также поднимались вопросы сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сферах, а также возможности реализации совместных проектов в энергетической сфере. Среди прочего, речь шла о трехстороннем сотрудничестве между Украиной, Турцией и Катаром.

Порошенко проинформировал власть Турции о ситуации на Донбассе.

Кроме этого, состоялся обмен мнениями о ситуации в оккупированном Россией Крыму, в частности об освобождении из роSSийских тюрем украинских политических заключенных.

Во встрече также приняли участие Министр иностранных дел Украины Павел Климкин и Заместитель Главы Администрации Президента Украины Константин Елисеев.

Напомним, в феврале 2018 года появился доклад Института Хадсона, подготовленный по просьбе бывшего генсека НАТО Андерса Фог Расмуссена и касающийся возможного формата миротворческой миссии для Донбасса. Он предполагает, что в Украину направят около 20 тысяч миротворцев и 4 тысяч полицейских, которые возьмут всю территорию ОРДЛО, включительно с государственной границей. Участниками миссии могут быть миротворцы из стран, не входящих в НАТО, приемлемые как для Украины, так и для РоSSии. Например, из Беларуси, Казахстана, Монголии, Австрии, Финляндии, Швеции, Португалии, Греции, Аргентины, Бразилии, Чили.

Сейчас на востоке Украины работает специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в составе около 700 невооруженных наблюдателей.


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