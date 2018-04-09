Брат "Хмурого", причастного к гибели MH17, опознал его голос на записях СБУ

"Похож, да. То, что я слышу, - да, есть похожесть и очень сильная".

Брат роSSийского офицера Сергея "Хмурого" Дубинского опознал его голос на записях Службы безопасности Украины, которые касаются катастрофы рейса MH17 на Донбассе.

"Похож, да. То, что я слышу, - да, есть похожесть и очень сильная", - заявил Роман Дубинский журналистам "Радио Свобода" во время прослушивания записей.

Роман Дубинский, которого нашли в Киеве , заявил, что отношения с братом у него очень напряженные из-за давнего семейного конфликта и они в принципе почти не общаются уже 10 лет.

При этом Роман рассказал, что знает наверняка об участии брата в войне на Донбассе на стороне роSSийских террористов. Об этом Хмурый рассказал ему лично. "Он сам мне позвонил и сказал, что я здесь в "денеере". Я здесь на месте", - сообщил он.

Еще один диалог с братом у Романа произошел после того, как в СМИ появились сообщения, что "Хмурый" участвовал в транспортировке "Бука".

"Когда я узнал об этом самолете, я ему тоже позвонил. У меня был его телефон, потом я его удалил. Я ему позвонил и спросил - кто это сделал? Он мне ответил, что это сделала украинская сторона. Вот таков был ответ. Я говорю: тут и факты есть, и записи какие-то есть. Он сказал, что мы этого не делали, это провокация", - сказал Роман Дубинский.

Напомним, самолет Boeing 777, выполнявший рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит роSSийской системой "Бук" 17 июля 2014 года в Донецкой области. В результате погибли все 298 человек, находившиеся на борту. Пассажирами рейса были граждане 10 стран, большинство погибших - граждане Нидерландов.

С декабря 2017 года Служба безопасности Украины проводит заочное расследование в отношение Сергея Дубинского, одного из главных фигурантов дела о крушении рейса МН17.

Установлено, что генерал-майор Главного разведывательного управления РФ Дубинский возглавлял разведку боевиков с 7 июля 2014 по 2 января 2015 года. С целью конспирации и сокрытия факта участия Вооруженных сил РФ в вооруженном конфликте в восточной части Украины он использовал идентифицирующие позывные "Хмурый" и "Дедушка", а также псевдонимы Петровский и Дворковский.

С 2 января 2015 года Дубинский был отозван своим руководством в Москву и отстранен от обязанностей в связи с использованием своего положения с целью личного обогащения. ФСБ позже запретила ему появляться на территории, контролируемой боевиками.