Пенсионный возраст в Украине придется поднимать - Рева

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Министр социальной политики Украины Андрей Рева озвучил очередной неутешительный прогноз относительно будущего украинских пенсионеров, передает Час Пик со ссылкой на пресс-службу министерства.

По словам министра, МВФ настаивал на повышении пенсионного возраста. И через 10 лет необходимо будет снова поднять вопрос повышения пенсионного возраста.

Рева добавил, что пенсионная реформа только отсрочила необходимость повышения пенсионного возраста украинцев. Кроме того, МВФ, от которого Украина ожидает получить транш помощи, требует повышения пенсионного возраста в Украине. Между тем правительство предложило дифференцированную систему выхода на пенсию.

Так, украинцы выходят на пенсию в зависимости от страхового стажа. По словам Ревы, эта система является инновационной и логичной.

«Если я работаю 35 лет, я должен иметь возможность в 60 лет уйти на пенсию. А мой коллега работает 15 лет. Почему мы должны с ним вместе идти на пенсию в 60 лет? Я больше работал, а значит моя рабочая сила больше износилась, поэтому я должен уйти раньше, потому что мой возраст немощности раньше наступает. А он не работал так интенсивно - значит пойдет позже», - разъяснил Рева.


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