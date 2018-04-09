Пенсионный возраст в Украине придется поднимать - Рева

Министр социальной политики Украины Андрей Рева озвучил очередной неутешительный прогноз относительно будущего украинских пенсионеров, передает Час Пик со ссылкой на пресс-службу министерства.

По словам министра, МВФ настаивал на повышении пенсионного возраста. И через 10 лет необходимо будет снова поднять вопрос повышения пенсионного возраста.

Рева добавил, что пенсионная реформа только отсрочила необходимость повышения пенсионного возраста украинцев. Кроме того, МВФ , от которого Украина ожидает получить транш помощи, требует повышения пенсионного возраста в Украине. Между тем правительство предложило дифференцированную систему выхода на пенсию.

Так, украинцы выходят на пенсию в зависимости от страхового стажа. По словам Ревы, эта система является инновационной и логичной.

«Если я работаю 35 лет, я должен иметь возможность в 60 лет уйти на пенсию. А мой коллега работает 15 лет. Почему мы должны с ним вместе идти на пенсию в 60 лет? Я больше работал, а значит моя рабочая сила больше износилась, поэтому я должен уйти раньше, потому что мой возраст немощности раньше наступает. А он не работал так интенсивно - значит пойдет позже», - разъяснил Рева.