Пограничники не пропустили экипаж "Норда" в Крым по роSSийским паспортам

"Мы можем пропустить граждан Украины, но для этого нужны внутренние документы".

Украинские пограничники не пропустили экипаж судна "Норд" в Крым по роSSийским паспортам.

Пресс-секретарь Госпогранслужбы Олег Слободян в комментарии "Громадському радіо" рассказал, что моряки приехали на контрольный пункт въезда-выезда "Чонгар" на микроавтобусах с роSSийскими дипломатическими номерами.

"Это произошло сегодня ночью, где-то около первого часа, эти самые микроавтобусы на дипломатических роSSийских номерах, которые пытались проехать на КПВВ «Гоптовка» с нашими гражданами - экипажем судна «Норд», - появились в районе КПВВ «Чонгар». Но пограничники, пообщавшись с водителями и поняв, что экипаж не имеет необходимых документов для пересечения админграницы, предупредили, что шансов пересечь админграницы у них нет", - рассказал спикер.

После этого предупреждения члены экипажа вернулись на материковую часть Украины. По данным ГПСУ, моряки остановились в отеле в одном из городов у админмежах с Крымом.

"Они пытались проехать через КПВВ, думали, если мы их не пропустили на «Гоптовке», то пойдем на какие-то договоренности со своей совестью и сможем это сделать на КПВВ «Чонгар». Конечно, законодательство за этот период не изменилось. Мы можем пропустить граждан Украины на территорию оккупированного полуострова, но для этого нужны внутренние документы", - отметил спикер.

Напомним, 25 марта корабль морской охраны Госпогранслужбы в части украинских вод Азовского моря задержал рыболовецкое судно-нарушитель под флагом РФ . На борту находился экипаж из 10 человек. Все они имели роSSийские паспорта, выданные в Керчи.

Судно "Норд", зарегистрированное на территории аннексированного Крыма, было остановлено в 15 милях от Обиточной косы. Оно нарушило порядок выезда с временно оккупированной территории Украины.

6 апреля Приморский райсуд Мариуполя оштрафовал членов экипажа на три тысячи гривен каждого и отпустил, а капитана судна Владимира Горбенко Херсонский горсуд постановил взять под стражу. Впрочем, он сразу вышел под залог, но ему запрещено покидать Херсонскую область.