Авиабаза в сирийском Хомсе подверглась ракетному удару

Ракеты были сбиты и упали в окрестностях аэродрома.

Авиабаза Т-4 на востоке провинции Хомс в Сирии подверглась ракетному удару, пишет BBC со ссылкой на сирийские СМИ . По их данным, ракеты были сбиты системами сирийской ПВО.

В общей сложности, по сообщениям сирийских источников, было сбито восемь ракет. Ракеты упали в окрестностях аэродрома, в результате удара авиабазе не причинено материального ущерба.

При этом сирийское информагентство SANA сообщает о погибших и пострадавших в результате ракетного удара, их точное число неизвестно.

Пентагон отверг причастность США к удару по Сирии.

Напомним, что 7 апреля в результате предполагаемой химической атаки на город Дума в Сирии погибли десятки человек. Вину за применение химического оружия возложили на правитеьство Сирии, в связи с чем президент США Дональд Трамп в связи с этим обрушился с критикой на РоSSию и Иран за то, что они поддерживают "эту скотину" Башара Асада. Трамп пообещал, что виновные в этом нападении заплатят высокую цену.