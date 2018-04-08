Трамп назвал Асада "животным" из-за химической атаки в Сирии

Президент США возложил на РоSSию и Иран ответственность за поддержку президента Сирии.

Президент США Дональд Трамп назвал президента Сирии Башара Асада "животным", комментируя химическую атаку в сирийском городе Дума в провинции Восточная Гута, унесшей жизни по меньшей мере 70 человек.

"Если бы президент Обама перешел заявленную им красную линию, сирийская катастрофа давно бы закончилась. Животное Асад был бы историей", - написал Трамп в Twitter .

Президент США отметил, что за поддержку Асада ответственны РоSSия и Иран .

"Многие погибли, включая женщин и детей, в бессмысленной химической атаке в Сирии. Территория жестокости находится в изоляции и окружена сирийской армией, что делает ее совершенно недоступной для внешнего мира. Президент Путин, РоSSия и Иран несут ответственность за поддержку животного Асада. Большая цена", - написал Трамп.

Many dead, including women and children, in mindless CHEMICAL attack in Syria. Area of atrocity is in lockdown and encircled by Syrian Army, making it completely inaccessible to outside world. President Putin, Russia and Iran are responsible for backing Animal Assad. Big price... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 апреля 2018 г.

Напомним, о химической атаке в городе Дума сообщили сразу несколько мониторинговых и медицинских групп, работающих в Сирии. Они заявляют о разном количестве жертв, но речь идет о не менее 70 погибших.