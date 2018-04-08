Четыре военных ранены с начала суток на Донбассе

В зоне АТО зафиксировано 12 обстрелов украинских позиций.

Четыре военных ранены на Донбассе с начала суток. По состоянию на 18:00 воскресенья в зоне АТО зафиксировано 12 обстрелов украинских позиций, информирует пресс-центр штаба АТО.

В частности, на Донецком направлении из гранатометов и стрелкового оружия агрессор вел огонь по укреплениям украинских военных вблизи Водяного и дважды - у Лебединского. Также из гранатометов были обстреляны украинские опорные пункты неподалеку Широкино, из крупнокалиберных пулеметов - в районе Водяного, аиз стрелкового оружия - вблизи Авдеевки.

На Луганском направлении из гранатометов различных систем были обстреляны защитники Крымского и Валуйского. Неподалеку Светлодарска велся снайперский огонь.

"В результате боевых действий четыре украинские защитники получили ранения. Пострадавшие военные оперативно доставлены в лечебные учреждения, им оказана необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.

Напомним, вчера боевики 42 раза нарушили "пасхальное перемирие".