Четыре военных ранены с начала суток на Донбассе
В зоне АТО зафиксировано 12 обстрелов украинских позиций.
Четыре военных ранены на Донбассе с начала суток. По состоянию на 18:00 воскресенья в зоне АТО зафиксировано 12 обстрелов украинских позиций, информирует пресс-центр штаба АТО.
В частности, на Донецком направлении из гранатометов и стрелкового оружия агрессор вел огонь по укреплениям украинских военных вблизи Водяного и дважды - у Лебединского. Также из гранатометов были обстреляны украинские опорные пункты неподалеку Широкино, из крупнокалиберных пулеметов - в районе Водяного, аиз стрелкового оружия - вблизи Авдеевки.
На Луганском направлении из гранатометов различных систем были обстреляны защитники Крымского и Валуйского. Неподалеку Светлодарска велся снайперский огонь.
"В результате боевых действий четыре украинские защитники получили ранения. Пострадавшие военные оперативно доставлены в лечебные учреждения, им оказана необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.
Напомним, вчера боевики 42 раза нарушили "пасхальное перемирие".
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Политика
08.04.2018 17:41