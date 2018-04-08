В Армении задержали гражданина Украины и хотят депортировать в РоSSию

31 марта на территории Армении был арестован гражданин Украины Богдан Калюсский, более известный под своим родным именем как Максим Байдак как общественный деятель, политический эмигрант и оппозиционер из РоSSии, активно поддерживающий АТО и антиимпериалистические движения народов РоSSии.

Об этом «Хвиле» сообщили родственники Богдана Каллюского.

Гражданство Украины он получил 6 декабря 2016 года на основании факта своего подтвержденного украинского происхождения вместе с паспортом на имя Богдана Калюсского. При этом, находясь в РоSSии в розыске, он не имел возможности пройти через процедуры официального выхода из ее гражданства.

27 марта 2018 он прибыл в аэропорт Еревана, пройдя пограничный контроль Украины и Армении, то есть, прошел надлежащую проверку, и документ, удостоверяющий его личность, посчитали законным. 30 марта он должен был вернуться в Киев и снова прошел все проверки, однако, в зале отлета к нему подошли сотрудники Службы национальной безопасности Армении и задержали, объявив, что он находится в международном розыске.

Следует отметить, что, перейдя в украинское гражданство, Калюсский путешествовал со своим новым паспортом по разным странам и никогда не имел паспортных проблем. Однако как показала эта ситуация и как подтвердили в своих комментариях на эту тему армянские правозащитники, нынешняя Армения является независимым государством только номинально. На деле же ее пограничная служба является сегодня филиалом роSSийской, и поступающие в нее данные автоматически передаются в Москву, после чего армянские силовики послушно исполняют приказы роSSийских.

В настоящий момент армянские силовики пытаются изолировать Калюсского от украинского консула, не допуская последнего на судебные заседания по его делу. В связи с этим консульством Украины в Армении подготовлена и передана в МИД последней соответствующая нота протеста.

Напомним в этой связи, что в РоSSии против Максима Байдака в 2013 году было возбуждено уголовное дело за одну из его публикаций в блоге, на данный момент уже почти 10-летней давности. С оценками о необоснованности обвинения в его адрес выступили Хельсинкский комитет Норвегии и роSSийский правозащитный центр «Мемориал», считающие, что преследование является ограничением права на религиозную свободу и политические взгляды, и что Байдаку необходимо предоставить убежище в демократической стране, где он сможет свободно выражать свои религиозные убеждения и политические взгляды.

В последние годы Байдак-Калюсский жил и осуществлял свою правозащитную деятельность в отношении жертв кремлевских репрессий в Украине. С Россией он не соприкасался никак, будучи фактически изгнанным из нее (эмигрировав под угрозой лишения свободы).

Тем не менее, как видно, использовав на этот раз своих армянских подчиненных, роSSийские силовики пытаются достать правозащитника и блогера уже за пределами РФ , грубо игнорируя факт его украинского гражданства.

В этой связи Богдан Калюсский обращается к властям и общественности Украины, гражданином которой по праву является, а также международной правозащитной общественности и другим людям доброй воли с призывом не допустить его выдачу на расправу в путинскую РоSSию, где люди репрессируются и демонизируются за высказывание собственных взглядов.