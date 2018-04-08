В оккупированном Крыму ФСБ фюрера РФ с автоматами ворвалось в мечеть для проверки

РоSSийские силовики якобы получили жалобы на “экстремистские мероприятия”.

Сотрудники ФСБ РоSSии 6 апреля пришли с обысками в мечеть в селе Павловка Джанкойского района в оккупированном Крыму. Об этом сообщает группа "Крымская солидарность" в Фейсбук.

"Около 20 человек с автоматами окружили мечеть и не позволяли покинуть помещение, пока не опросят каждого из мусульман", - отметили в общественной организации.

Всех мусульман, собравшихся в мечети, опросили и сфотографировали. Вместе с сотрудниками ФСБ был представитель прокуратуры.

РоSSийские силовики сообщили, что пришли с проверками якобы из-за жалобы на “экстремистские мероприятия”, которые якобы проводят в помещении.

Прихожане мечети называют обыски давлением на общество.

"Подобный тотальный контроль смущает членов мусульманской общины и вызывает гнев мусульман Крыма", - заявила "Крымская солидарность".

Напомним, украинские правохранители ожидают от россиян провокацию в Азовском море.