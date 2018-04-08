В оккупированном Крыму ФСБ фюрера РФ с автоматами ворвалось в мечеть для проверки
РоSSийские силовики якобы получили жалобы на “экстремистские мероприятия”.
Сотрудники ФСБ РоSSии 6 апреля пришли с обысками в мечеть в селе Павловка Джанкойского района в оккупированном Крыму. Об этом сообщает группа "Крымская солидарность" в Фейсбук.
"Около 20 человек с автоматами окружили мечеть и не позволяли покинуть помещение, пока не опросят каждого из мусульман", - отметили в общественной организации.
Всех мусульман, собравшихся в мечети, опросили и сфотографировали. Вместе с сотрудниками ФСБ был представитель прокуратуры.
РоSSийские силовики сообщили, что пришли с проверками якобы из-за жалобы на “экстремистские мероприятия”, которые якобы проводят в помещении.
Прихожане мечети называют обыски давлением на общество.
"Подобный тотальный контроль смущает членов мусульманской общины и вызывает гнев мусульман Крыма", - заявила "Крымская солидарность".
Напомним, украинские правохранители ожидают от россиян провокацию в Азовском море.
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