РоSSийские дипломаты не пускали пограничников к команде судна "Норд"
Проверять дипломатические автомобили представители Госпогранслужбы могут только в исключительных случаях.
Представители генконсульства РоSSии препятствовали доступу украинских пограничников к членам экипажа крымского судна "Норд" при попытке пересечь границу. Об этом в эфире Громадського 8 апреля заявил представитель Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.
"Представители дипкорпуса РоSSии не предоставляли пограничникам доступа к автобусу, где находились граждане Украины. Фактически закрыли автобус и не давали возможности даже пообщаться, аргументируя это своим дипломатическим статусом и тем, что автомобили досмотру не подлежат", - сказал Слободян.
По его словам, дипломаты и их автомобили пользуются особым статусом на территории иностранного государства.
"Пограничники могут проверять их в исключительных обстоятельствах, когда есть неподтвержденные доказательства попытки совершения преступления", - пояснил он.
Напомним, в ночь на 8 апреля сотрудники генконсульства РоSSии пытались провести моряков "Норда" через границу в Харьковской области. Пограничники вернули их обратно в Украину, поскольку их документы не давали разрешения на пересечение границы.
25 марта рыболовецкое судно "Норд" под флагом РФ задержали в Азовском море украинские пограничники.
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