РоSSийские дипломаты не пускали пограничников к команде судна "Норд"

Проверять дипломатические автомобили представители Госпогранслужбы могут только в исключительных случаях.

Представители генконсульства РоSSии препятствовали доступу украинских пограничников к членам экипажа крымского судна "Норд" при попытке пересечь границу. Об этом в эфире Громадського 8 апреля заявил представитель Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

"Представители дипкорпуса РоSSии не предоставляли пограничникам доступа к автобусу, где находились граждане Украины. Фактически закрыли автобус и не давали возможности даже пообщаться, аргументируя это своим дипломатическим статусом и тем, что автомобили досмотру не подлежат", - сказал Слободян.

По его словам, дипломаты и их автомобили пользуются особым статусом на территории иностранного государства.

"Пограничники могут проверять их в исключительных обстоятельствах, когда есть неподтвержденные доказательства попытки совершения преступления", - пояснил он.

Напомним, в ночь на 8 апреля сотрудники генконсульства РоSSии пытались провести моряков "Норда" через границу в Харьковской области. Пограничники вернули их обратно в Украину, поскольку их документы не давали разрешения на пересечение границы.