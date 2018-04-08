Украинские авиакомпании Dart Airlines и Khors Аir проверят на причастность к перевозкам роSSийских наемников в Сирию

В сентябре 2017 против этих компаний США ввели экономические санкции

Госавиаслужба начнет проверку фактов, изложенных в материале Reuters относительно перевозки роSSийских наемников сирийской авиакомпанией Cham Wings между Дамаском и Ростовом-на-Дону. В частности, причастность к этому авиакомпаний Dart Airlines и Khors Аir, которые зарегистрированы в Украине. Соответствующее поручение дал министр инфраструктуры Владимир Омелян, говорится на сайте ведомства.

Компания Cham Wings могла использовать для перевозки самолеты Airbus A320, которые по информации издания, ранее принадлежали европейским и американским авиакомпаниям, но позже оказались в парках ближневосточных компаний через сеть посредников и оффшоров.

"В частности, 84 бу самолета производства Airbus и Boeing смогли приобрести или арендовать компании "Хорс" и "Дарт" (зарегистрированы в Украине). Из этих 84 самолетов как минимум 40 оказались в Ираке, Иране и Сирии", - говорится в сообщении на сайте Мининфраструктуры.

Если по итогам проверки Госавиаслужбы информация подтвердится, Министерство инфраструктуры будет рекомендовать Правительству и СНБО внести указанные компании и их владельцев в санкционный список. Сертификаты авиакомпаний Dart Airlines и Khors Air будут аннулированы.

Компания Cham Wings с 2016 года находится под санкциями США . Ее обвинили в доставке в Сирию боевиков-союзников президента Башара Асада, оружия и снаряжения для сирийской разведки. Журналистам Reuters удалось установить, что авиакомпания за 14 месяцев с 5 января 2017 осуществила 51 полет из Дамаска и Латакии в Ростов и обратно. Каждый раз для этого использовались лайнеры Airbus A320, которые могут перевозить до 180 пассажиров.