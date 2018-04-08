Представители Генконсульства фюрера РФ пытались вывезти команду "Норда" в РоSSию

Они решили покинуть Украину через пункт пропуска в Харьковской области.

Команда судна "Норд" в ночь на 8 апреля пыталась покинуть территорию Украины через автомобильный пункт пропуска "Гоптовка" в Харьковской области. Об этом сообщили в Госпогранслужбе Украины.

Вывезти команду судна за пределы Украины пытались представители Генерального Консульства РФ под прикрытием своего иммунитета.

"7 апреля около 21:00 в пункт пропуска "Гоптовка" на выезд из Украины прибыли два автомобиля "Фольксваген" с дипломатическими номерами РФ . Во время пограничного контроля лица, которые ехали как пассажиры, вместо паспортных документов предъявили свидетельства на возвращение в РФ ", - говорится в сообщении.

В ходе проверки было установлено, что владельцами документов являются члены команды судна "Норд", задержанного в Азовском море, и лица являются гражданами Украины.

"То есть на паспортный контроль они предъявили документы, которые не дают права для пересечения границы .... За попытку нарушения границы на указанных лиц были составлены протоколы по ч.1 ст.204-1 КУоАП", - сообщили пограничники.

Поскольку граждане Украины не имели надлежащих документов для пересечения границы, через госграницу их не пропустили и вернули в тыл Украины.

Вчера росСМИ распространили комментарий представительницы компании-судовладельца "Норда" Анны Шевелевой, которая заявила, что украинская сторона якобы предоставила гарантии перехода команды судна в Крым через Чонгар по документам, выданным роSSийской стороной, а для обеспечения перехода выделена группа пограничников.