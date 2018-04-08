Глава МИД Великобритании назвал лидера лейбористов "полезным идиотом Кремля"

“Единственное, что помогает Кремлю создавать фальшивое доверие к его пропагандистскому нападению - привлечение политиков с других стран”.

Глава МИД Великобритании назвал лидера лейбористов "полезным идиотом Кремля"
Борис Джонсон

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон назвал лидера оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбина "полезным идиотом Кремля" из-за его реакцией на отравление в Солсбери. Об этом сообщает ВВС.

Соответствующее заявление содержится в статье Джонсона в Sunday Times.

Глава британской дипломатии напомнил, что Кремль до сих пор опровергает утверждение о своей причастности к химическому отравлению Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Для этого Кремль сделал "циничную попытку похоронить неуклюжие факты под лавиной лжи и дезинформации".

В частности, правительство РоSSии и государственные СМИ придумали 29 альтернативных теорий о нападении.

"Единственное, что помогает Кремлю создавать фальшивое доверие к его пропагандистскому нападению - привлечение политиков с других стран. К сожалению, я вынужден сделать вывод, что Джереми Корбин присоединился к этим усилиям", - пишет Борис Джонсон.

В лейбористской партии уже отреагировали на это обвинение, заявив, что Корбин неоднократно утверждал, что РФ виновна в этом преступлении. Как утверждают в пресс-службе лейбористов, сам Борис Джонсон "выставил себя дураком и подорвал доверие к правительству, сфальсифицировав выводы, полученные от экспертов по химическому оружию Портон-Дауна".

Напомним, ранее глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил, что президент РоSSии Владимир Путин будет прославлять себя на чемпионате мира по футболу этим летом так же, как и Адольф Гитлер на Олимпийских играх в Берлине в 1936 году. В МИД РФ ответили, что Джонсон "отравлен ядом ненависти и злобы, непрофессионализма и хамства".


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