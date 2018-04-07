Саакашвили устроился лектором в Нидерландах
При этом он выразил надежду, что долго читать лекции ему не придется.
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, которого в феврале выдворили из Украины, устроился на работу лектором в Нидерландах.
"Договорился с Академией спикеров Нидерландов о сотрудничестве. Пока я в Европе, буду зарабатывать на жизнь лекциями", - сообщил он в своем фейсбуке.
При этом он выразил надежду, что долго читать лекции ему не придется.
Несколько дней назад Саакашвили пообещал вернуться в Грузию. В октябре 2018 года там состоятся президентские выборы, и Саакашвили надеется на победу кандидата от оппозиции. Он считает, что основанная им партия "Единое национальное движение" должна объединится с другими оппозиционными силами для победы на президентских выборах и отстранения от власти "Грузинской мечты".
Напомним, украинское гражданство Саакашвили было прекращено летом 2017 года. Это было сделано на основании того, что он подал недостоверную информацию при оформлении гражданства.
Спустя полгода он был задержан в одном из ресторанов в центре Киева недалеко от офиса своей партии "Рух новых сил", после чего доставлен в аэропорт "Борисполь" и отправлен на самолете в Польшу. Сейчас Саакашвили находится в Нидерландах.
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