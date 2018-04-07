Саакашвили устроился лектором в Нидерландах

При этом он выразил надежду, что долго читать лекции ему не придется.

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, которого в феврале выдворили из Украины, устроился на работу лектором в Нидерландах.

"Договорился с Академией спикеров Нидерландов о сотрудничестве. Пока я в Европе, буду зарабатывать на жизнь лекциями", - сообщил он в своем фейсбуке.

При этом он выразил надежду, что долго читать лекции ему не придется.

Несколько дней назад Саакашвили пообещал вернуться в Грузию. В октябре 2018 года там состоятся президентские выборы, и Саакашвили надеется на победу кандидата от оппозиции. Он считает, что основанная им партия "Единое национальное движение" должна объединится с другими оппозиционными силами для победы на президентских выборах и отстранения от власти "Грузинской мечты".

Напомним, украинское гражданство Саакашвили было прекращено летом 2017 года. Это было сделано на основании того, что он подал недостоверную информацию при оформлении гражданства.