Волкер: "РоSSия и боевики должны прекратить угрожать сотрудникам ОБСЕ"

5 апреля патрулю ОБСЕ угрожали возле Кременца.

Волкер: "РоSSия и боевики должны прекратить угрожать сотрудникам ОБСЕ"
Фото: СММ ОБСЕ

Специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер потребовал от РоSSии и ее боевиков на Донбассе прекратить угрожать и запугивать сотрудников наблюдательной миссии ОБСЕ.

В субботу, 7 апреля, он ретвитнул сообщение Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ от 6 апреля, где говорится об угрозе со стороны боевиков сотрудникам миссии возле Кременца Донецкой области.

"РоSSия и ее доверенные лица на востоке Украины должны прекратить угрожать или запугивать СММ ОБСЕ и начать выполнять подписанные в Минске соглашения", - прокомментировал Волкер.

Напомним, ранее ОБСЕ сообщила, что боевики угрожали оружием сотрудникам СММ ОБСЕ около Донецка и не позволили запустить беспилотный летательный аппарат 5 апреля.

Патруль СММ собирался запустить БПЛА, но к нему подъехал автомобиль с номерами "полции ДНР". Он сказал, что эта местность - зона без полетов, и что боевики не были проинформированы о деятельности СММ ОБСЕ. Позже боевики дали понять наблюдателям, что готовы применить оружие.

С начала года около Кременца Донецкой области боевики около 20 раз ограничивали свободу передвижения наблюдателей ОБСЕ.


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