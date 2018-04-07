Волкер: "РоSSия и боевики должны прекратить угрожать сотрудникам ОБСЕ"

5 апреля патрулю ОБСЕ угрожали возле Кременца.

Специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер потребовал от РоSSии и ее боевиков на Донбассе прекратить угрожать и запугивать сотрудников наблюдательной миссии ОБСЕ .

В субботу, 7 апреля, он ретвитнул сообщение Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ от 6 апреля, где говорится об угрозе со стороны боевиков сотрудникам миссии возле Кременца Донецкой области.

"РоSSия и ее доверенные лица на востоке Украины должны прекратить угрожать или запугивать СММ ОБСЕ и начать выполнять подписанные в Минске соглашения", - прокомментировал Волкер.

Напомним, ранее ОБСЕ сообщила, что боевики угрожали оружием сотрудникам СММ ОБСЕ около Донецка и не позволили запустить беспилотный летательный аппарат 5 апреля.

Патруль СММ собирался запустить БПЛА, но к нему подъехал автомобиль с номерами "полции ДНР". Он сказал, что эта местность - зона без полетов, и что боевики не были проинформированы о деятельности СММ ОБСЕ . Позже боевики дали понять наблюдателям, что готовы применить оружие.