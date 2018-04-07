Эксперт Atlantic Council: Новые санкции США против роSSийских олигархов - мощный удар по Кремлю

Бывший координатор политики санкций Государственного департамента США , ведущий эксперт «Атлантического совета» Дэниэл Фрид, который недавно критиковал санкционную политику новой администрации в отношении РФ , наконец признал ее мощной.

Об этом он рассказал в комментарии у себя на сайте после обнародования в пятницу Минфином США нового пакета санкций против роSSийских олигархов.

«Последний пакет санкций администрации Трампа в отношении РоSSии является твердым и мощным. Они ударяют по олигархам, связанным с роSSийским президентом Владимиром Путиным, а также по компаниям, которые ассоциируются с ними», — отметил Фрид.

По его убеждению, новый санкционный пакет также не касается «ошибочных шагов», таких, как попытки ограничения экспорта роSSийского газа, что может привести к усилению разногласий США с союзниками в Европе и Азии.

Он также обратил внимание, что на этот раз в списке санкций оказался приближенный к Путину роSSийский олигарх Игорь Ротенберг, который не был обозначен в публичном списке «Кремлевского отчета», обнародованном в январе. Это, по словам эксперта, свидетельствует о том, что администрация имеет другой, более точный, список в секретной части этого отчета.

В то же время, Фрид отметил, что было бы хорошо, если бы администрация Белого дома объявила свою всеобъемлющую политику в отношении РоSSии, утвержденную президентом Трампом. «Пока что у нас этого нет, что в определенной степени уменьшает силу сегодняшнего решения (о санкциях — ред.)», — подчеркнул бывший координатор политики санкций в Госдепартаменте США .