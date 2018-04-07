Парасюк рассказал, за что ему предлагали около $2 млн

Внефракционный народный депутат Владимир Парасюк сказал, что ему предлагали около $2 млн за вступление в коалицию.

Об этом он рассказал в авторской программе Дмитрия Гордона на канале «112 Украина» .

«В коалицию приглашали. Но через таких людей, которых просто использовали как телефон», – заявил он.

Парасюк отметил, что за это ему предлагали около $2 млн.

«Но не всю сумму сразу, а платежами, как зарплату, хотели давать», – подчеркнул депутат.

При этом Парасюк заявил, что его не интересуют деньги.

«Я достаточно скромный человек в быту, и мне в этой скромности настолько комфортно, вы себе даже не представляете! Не ловлю я кайф от машины за $100 тысяч или дома в Козине, и миссия, которую я себе прописал, не в том, чтобы все это получить», – рассказал он.

Депутат сообщил, что в начале парламентской карьеры к нему приходили люди от президента Украины Петра Порошенко.

«От Порошенко приходили, говорили через помощников. Тоже около $2 млн предлагали: мол, давай вступай в наш блок… И казус получился, когда Луценко вышел и назвал: «Вот, у нас тот, тот, тот и Парасюк». Я говорю: «Ребята, стоп. Я вам согласия не давал, я ответил «нет». А если ваши информаторы деньги у вас взяли и сказали, что «да»… Ну так с ними и разбирайтесь», – отметил Парасюк.