С начала "пасхального перемирия" боевики 230 раз открывали огонь на Донбассе
Перемирие начало действовать с 30 марта.
С начала установленного с полуночи 30 марта "пасхального перемирия" боевики роSSийско-оккупационных войск осуществили более 230 обстрелов позиций сил ВСУ. Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Дмитрий Гуцуляк, передает УНН.
"Пресс-центр штаба Антитеррористической операции отмечает, что всего с начала установленного с полуночи 30 марта "пасхального перемирия" агрессор совершил более 230 обстрелов позиций украинских защитников", - сказал он.
По словам спикера, при этом боевики неоднократно применяли оружие, запрещенное Минскими договоренностями.
"Штаб Антитеррористической операции призывает так называемых главарей оккупационных администраций РоSSийской Федерации прекратить обстрелы и вооруженные провокации и дать возможность мирным жителям прифронтовых сел и городков в покое и мире провести большой религиозный праздник Воскресение Христово", - подчеркнул он.
Напомним, трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе договорилась о полном прекращении огня на линии разграничения в зоне боевых действий на период пасхальных праздников, начиная с 30 марта. Оно продлилось 10 минут.
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