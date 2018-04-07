В Верхнеторецкое с неподконтрольной территории отправили беспилотник с взрывчаткой
Самодельный летательный аппарат был запрограммирован на поражение цели по предварительно введенным координатам.
Боевики направили с неподконтрольной территории Украины в направлении н.п. Верхнеторецкое беспилотник, который был начинен взрывчаткой и содержал заряд не менее одного килограмма пластического вещества. Об этом сообщили в штабе АТО.
Остатки самодельного беспилотника обнаружили вчера, 6 апреля, неподалеку позиций сил АТО.
"Беспилотный летательный аппарат произведенный кустарным способом. Очевидно, чтобы избежать возможности его идентификации. БЛА собран на основе полипропиленовой трубы, где находилась капсула с боевым веществом и электродетонатором, приводимым в действие в результате столкновения БЛА с объектом", - говорится в сообщении.
По оценкам военных, аппарат был запрограммирован на поражение цели по предварительно введенным координатам и выполнял полет в автоматическом режиме.
"Согласно данным оценки местности и положения летательного аппарата установлено, что БЛА двигался в направлении н.п. Верхнеторецкое, но упал в поле. Заряд пластического взрывчатого вещества, который составлял не менее одного килограмма, не сдетонировал", - отметили в штабе.
Остатки беспилотника готовят к передаче работникам Нацполиции для проведения расследования, обычно в таких случаях открывается дело по ст.258 “Террористический акт”, говорится в сообщении штаба.
"Факт применения противником БЛА-камикадзе является попыткой совершения на территории, подконтрольной Украине, террористического акта против мирного населения с непредсказуемыми последствиями по степени тяжести. Это сознательная попытка расшатать и дестабилизировать ситуацию в прифронтовом Верхнеторецком в период Пасхальных праздников", - заявили в штабе АТО.
Напомним, сегодня боевики подстрелили женщину на остановке возле блокпоста "Оленевка".
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