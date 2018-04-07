В Одессе изъяли пистолеты, винтовку и более тысячи патронов, которые могли использовать для провокаций

Оружие нашли в ходе девяти обысков.

В Одессе изъяли пистолеты, винтовку и более тысячи патронов, которые могли использовать для провокаций
Фото: ssu.gov.ua

В Одессе сотрудники СБУ и Нацполиции нашли большое количество огнестрельного оружия и боеприпасов, которые могли использовать для провокаций в местах массового скопления людей. Об этом говорится на сайте СБУ.

"Во время проведения девяти обысков правоохранители изъяли пистолет Макарова, два пистолета Вальтер, винтовка Мосина, пистолет-пулемет, карабин, более тысячи патронов различного калибра и заготовки для изготовления кустарной огнестрельного оружия", - говорится в сообщении.

По оперативной информации спецслужбы, изъятые средства могли быть использованы для осуществления провокаций в местах массового скопления людей.

К обысков привлекли почти двести правоохранителей. Операцию провели в рамках комплекса мероприятий по выявлению оружия и боеприпасов, в том числе ввозимых в Одесскую область контрабандой из района проведения антитеррористической операции.

Фото: ssu.gov.ua
Фото: ssu.gov.ua

Напомним, 41-летний житель Одесской области хранил дома 9 противотанковых гранатометов


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