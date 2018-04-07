Существует угроза удара войск Путина по Украине с моря, - Тымчук

Тымчук

На сегодняшний день Украина готова к сценарию возможного удара роSSийских войск с моря.

Об этом «Апострофу» заявил координатор группы «Информационное сопротивление», народный депутат Дмитрий Тымчук.

«Безусловно, всегда есть угроза высадки диверсионно-разведывательных групп — и это касается побережья как Азовского, так и Черного морей. Но я должен сказать, что этот вариант серьезно предусмотрен нашими военными ведомствами. Буквально неделю назад я встречался с главой Госпогранслужбы Петром Цигикалом, и мы поднимали этот вопрос», — отметил он.

По словам Тымчука, силами пограничников и других вооруженных формирований Украины организована система по противодействию таким сценариям.


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