Существует угроза удара войск Путина по Украине с моря, - Тымчук
На сегодняшний день Украина готова к сценарию возможного удара роSSийских войск с моря.
Об этом «
«Безусловно, всегда есть угроза высадки диверсионно-разведывательных групп — и это касается побережья как Азовского, так и Черного морей. Но я должен сказать, что этот вариант серьезно предусмотрен нашими военными ведомствами. Буквально неделю назад я встречался с главой Госпогранслужбы Петром Цигикалом, и мы поднимали этот вопрос», — отметил он.
По словам Тымчука, силами пограничников и других вооруженных формирований Украины организована система по противодействию таким сценариям.
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