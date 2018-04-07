Бывшего "чиновника" ДНР оставили за решеткой на 5 лет

Дмитрий Куприян был "начальником службы тыла в ДНР" и правой рукой Гиркина.

Бывшего "чиновника" ДНР оставили за решеткой на 5 лет
Дмитрий Куприян (второй справа)
Фото: myrotvorets.center

Апелляционный суд Киева оставил в силе судебный приговор в отношении "начальника службы тыла "ДНР" Дмитрия Куприяна, которого приговорили к пяти годам лишения свободы за участие в деятельности террористической организации. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

"Указанное лицо обвинялась в том, что с июня по сентябрь 2014 года, находясь на территории Донецкой области, которая контролировалась террористической организацией "ДНР", разделяя политические взгляды членов террористической организации "ДНР", ее цели и осознавая противоправный характер деятельности этой террористической организации, стал членом вышеуказанной террористической организации и, занимая должность так называемого "начальника службы тыла "ДНР" и следуя указаниям так называемого "министра обороны ДНР", гражданина РоSSийской Федерации И.Гиркина, брал активное участие в деятельности указанной террористической организации, а также способствовал ее деятельности", - говорится в сообщении ГПУ.

Куприяна признали виновным по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

Судебный приговор оставили в силе постановлением Апелляционного суда Киева от 04.04.2018 года, которое вынесли по результатам рассмотрения апелляционных жалоб обвиняемого и его защитника.

Напомним, Дмитрия Куприяна с позывным "Батя" арестовали в 2016 году, когда он пытался получить украинскую пенсию. Раньше Куприян воевал в Конго, Анголе, Афганистане. В 2014 стал сообщником террориста Стрелкова-Гиркина – основной задачей Куприяна было построение фортификационных сооружений. Сбежал в Ростовскую область, где поселился с женой в заброшенном доме. Там они жили на украинскую пенсию его жены.


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