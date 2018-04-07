Пионтковский расскзал, почему новые санкции США болезненны для Путина

Андрей Пионтковский

США ввели новые санкции в отношении ряда роSSийских олигархов и компаний.

По мнению роSSийского политолога и публициста Андрея Пионтковского, люди, которые попали под санкции США, очень близки к Путину.

«В целом это персональное послание Владимиру Владимировичу», — сказал он в эфире 112.ua.

Ранее в США объяснили причины введения санкций против роSSийских олигархов и топ-чиновников.




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