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2018-04-07
Пионтковский расскзал, почему новые санкции США болезненны для Путина
США ввели новые санкции в отношении ряда роSSийских олигархов и компаний.
По мнению роSSийского политолога и публициста Андрея Пионтковского, люди, которые попали под санкции США, очень близки к Путину.
«В целом это персональное послание Владимиру Владимировичу», — сказал он в эфире
Ранее в США объяснили причины введения санкций против роSSийских олигархов и топ-чиновников.
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