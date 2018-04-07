В Украине готовят сюрприз владельцам животных

Рада

Верховная Рада собирается усилить ответственность хозяев животных и создать экологическую полицию, которая будет контролировать эти вопросы.

Об этом в эфире ObozTV рассказал народный депутат от БПП Андрей Немировский.

«Если в Европе натравил собаку, то штраф от 14 тысяч евро или 14 лет заключения, если это привело к смерти. В Украине штрафы будут не менее 1000 гривен», — отметил нардеп.

По его словам, штрафы всегда были эффективным рычагом, если за это отвечало отдельное ведомство.

«На данный момент у нас этим должна заниматься полиция, поскольку у нас нет экологической полиции, но мы в законопроекте прописали, что как только она будет создана, тогда подобные дела отойдут им», — добавил Немировский.

Также со следующего учебного года планируется проводить уроки гуманного отношения к природе.

«У нас действительно нет культуры отношения, на ментальном уровне люди не понимают. Детей надо отучить от жестокости к животным», — подчеркнул депутат.


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