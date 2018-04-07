За сутки на Донбассе зафиксированы 42 обстрела

Двое украинских воинов получили ранения.

За прошедшие сутки, 6 апреля, роSSийско-оккупационные войска продолжали игнорировать «пасхальное перемирие». Агрессор совершил 42 обстрела позиций украинских защитников, применив при этом вооружение запрещенное Минскими соглашениями. Об этом сообщает штаб АТО.

На донецком направлении с запрещенной 122 мм артиллерии, а также вооружения БМП противник обстрелял украинские позиции в Широкино, из минометов калибра 82 мм боевики стреляли вблизи Песков. С гранатометов и стрелкового оружия оккупанты открывали огонь по защитникам Водяного, Лебединского, Марьинки и Авдеевки.

Крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие агрессор применил по украинским укреплениям неподалеку Талаковки и Гнутово. Также из стрелкового оружия обстреляли защитников Красногоровки, Павлополя, Шахты «Бутовка», Песков и Каменки, а снайперский огонь вели вблизи Широкино.

На луганском направлении из запрещенных 120 и 82 мм минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов боевики вели огонь по украинским опорным пунктам вблизи Луганского.

Кроме этого 120 мм минометы оккупанты применили по защитниках н.п. Валуйское, а минометы калибра 82 мм, вооружение БМП и крупнокалиберные пулеметы - по защитникам Троицкого. Также с 82 мм минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия огонь вели по украинским позициям в районе н.п. Новолуганское.

В результате вражеского огня двое украинских воинов получили ранения.

Напомним, вчера боевики 16 раз нарушили "пасхальное" перемирие.