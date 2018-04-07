За сутки на Донбассе зафиксированы 42 обстрела

Двое украинских воинов получили ранения.

За сутки на Донбассе зафиксированы 42 обстрела
Фото: Макс Левин

За прошедшие сутки, 6 апреля, роSSийско-оккупационные войска продолжали игнорировать «пасхальное перемирие». Агрессор совершил 42 обстрела позиций украинских защитников, применив при этом вооружение запрещенное Минскими соглашениями. Об этом сообщает штаб АТО.

На донецком направлении с запрещенной 122 мм артиллерии, а также вооружения БМП противник обстрелял украинские позиции в Широкино, из минометов калибра 82 мм боевики стреляли вблизи Песков. С гранатометов и стрелкового оружия оккупанты открывали огонь по защитникам Водяного, Лебединского, Марьинки и Авдеевки.

Крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие агрессор применил по украинским укреплениям неподалеку Талаковки и Гнутово. Также из стрелкового оружия обстреляли защитников Красногоровки, Павлополя, Шахты «Бутовка», Песков и Каменки, а снайперский огонь вели вблизи Широкино.

На луганском направлении из запрещенных 120 и 82 мм минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов боевики вели огонь по украинским опорным пунктам вблизи Луганского.

Кроме этого 120 мм минометы оккупанты применили по защитниках н.п. Валуйское, а минометы калибра 82 мм, вооружение БМП и крупнокалиберные пулеметы - по защитникам Троицкого. Также с 82 мм минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия огонь вели по украинским позициям в районе н.п. Новолуганское.

В результате вражеского огня двое украинских воинов получили ранения.

Напомним, вчера боевики 16 раз нарушили "пасхальное" перемирие.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
США намерены передать ВСУ вооружение для защиты от снайперовСША намерены передать ВСУ вооружение для защиты от снайперов
Киевский прокурор получил выговор за появление в голом виде на экране телевизораКиевский прокурор получил выговор за появление в голом виде на экране телевизора
Лукашенко о торговых отношениях с РФ: Они решили нас наклонять постоянноЛукашенко о торговых отношениях с РФ: Они решили нас наклонять постоянно
Bloomberg: Кремль планировал убить на Западе 8 человекBloomberg: Кремль планировал убить на Западе 8 человек
The Times узнала о планах Кремля по аннексии Запорожской областиThe Times узнала о планах Кремля по аннексии Запорожской области
Блок рекламы


Похожие новости
За сутки на Донбассе зафиксировано 27 обстреловЗа сутки на Донбассе зафиксировано 27 обстрелов
За сутки боевики 39 раз нарушили "пасхальное" перемирие на ДонбассеЗа сутки боевики 39 раз нарушили "пасхальное" перемирие на Донбассе
За сутки на Донбассе ранен один военныйЗа сутки на Донбассе ранен один военный
Один военный ранен с начала суток на ДонбассеОдин военный ранен с начала суток на Донбассе
На Донбассе "партизаны" избили боевиков и отобрали у них оружиеНа Донбассе "партизаны" избили боевиков и отобрали у них оружие
Пропавший на Донбассе украинский военный найден мертвымПропавший на Донбассе украинский военный найден мертвым
Боевики в понедельник 10 раз обстреляли позиции военных на ДонбассеБоевики в понедельник 10 раз обстреляли позиции военных на Донбассе
На Донбассе необходимо разминировать 16 тыс. кв. км территорииНа Донбассе необходимо разминировать 16 тыс. кв. км территории
Боевики сбили беспилотник ОБСЕ на ДонбассеБоевики сбили беспилотник ОБСЕ на Донбассе
10 апреля состоятся переговоры Порошенко и Меркель по миротворцам на Донбассе10 апреля состоятся переговоры Порошенко и Меркель по миротворцам на Донбассе
Последние новости
Подгружаем последние новости