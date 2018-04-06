Климкин: Украина согласовала с Францией тактику по миротворцам, на очереди Германия и США

"У нас есть совместная концепция, теперь должна быть общая тактика".

Климкин: Украина согласовала с Францией тактику по миротворцам, на очереди Германия и США
Павел Климкин
Фото: Макс Требухов

Украина уже согласовала с Францией тактику по реализации идеи введения миротворческой миссии на Донбасс, на очереди Германия и США.

Об этом сказал министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире телеканала "Интер", говоря об ожиданиях от предстоящей поездки президента Петра Порошенко в Берлин.

"Я ожидаю первое – четкого согласования тактики, как продвигаем миротворцев, именно очень четких шагов. Сейчас с французами согласовали. Ле Дриан был… Следующий шаг – согласования с американцами. У нас есть совместная концепция, теперь должна быть общая тактика", - заявил Климкин.

Порошенко будет в Германии 10 апреля. У него назначены переговоры с федеральным канцлером Ангелой Меркель, новым министром иностранных дел Хайко Маасом, президентом Франком-Вальтером Штайнмайером и президентом Бундестага Вольфгангом Шойбле.

Напомним, что формат миротворческой миссии на Донбассе является спорным вопросом для Украины и РоSSии, которая поддерживает боевиков. Украина рассчитывает на полномасштабную миссию, которая возьмет под контроль всю оккупированную территорию Донбасса включительно с государственной границей.

В феврале 2018 года появился доклад Института Хадсона, подготовленный по просьбе бывшего генсека НАТО Андерса Фог Расмуссена и касающийся возможного формата миротворческой миссии для Донбасса. Он предполагает, что в Украину направят около 20 тысяч миротворцев и 4 тысяч полицейских, которые возьмут всю территорию ОРДЛО, включительно с государственной границей. Участниками миссии могут быть миротворцы из стран, не входящих в НАТО, приемлемые как для Украины, так и для РоSSии. Например, из Беларуси, Казахстана, Монголии, Австрии, Финляндии, Швеции, Португалии, Греции, Аргентины, Бразилии, Чили.

Сейчас на востоке Украины работает специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в составе около 700 невооруженных наблюдателей.


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