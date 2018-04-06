Reuters: роSSийских наемников отправляют в Сирию на ночных рейсах из Ростова

Это основной способ переправки частных военных контрактников в Сирию.

Reuters: роSSийских наемников отправляют в Сирию на ночных рейсах из Ростова
Фото: worldairlinenews.com

Журналисты Reuters зафиксировали перелеты самолетов сирийской авиакомпании Cham Wings между Дамаском и Ростовом-на-Дону, которых нет в расписании ростовского аэропорта. Самолеты этой авиакомпании прилетают в Ростов преимущественно ночью и улетают ранним утром, когда в аэропорту почти нет других пассажиров.

По словам собеседников издания, это основной способ переправки военных наемников в Сирию.

За последний год был по меньшей мере 51 полет самолетов Cham Wings из Дамаска и Латакии в Ростов и обратно. Каждый раз для этого использовались лайнеры Airbus A320, которые могут перевозить до 180 пассажиров.

Авиакомпания Cham Wings с 2016 года находится американском санкционном списке за доставку проасадовских бойцов в Сирию и помощь сирийской военной разведке в доставке оружия и снаряжения. В прошлом году к ней присоединились две украинские авиакомпании - Dart Airlines и Khors Air.

Как говорится в материале, эти две компании купили или приобрели в лизинг 84 подержанных самолета Airbus и Boeing, из них не менее 40 потом оказались в Ираке, Иране и Сирии. По меньшей мере один из них - лайнер с идентификационным номером EI-DXY - используется Cham Wings на маршруте Ростов - Сирия. До января 2015 года он принадлежал ирландской авиакомпании, после чего через "Дарт" и "Хорс" оказался в распоряжении Cham Wings.

Напомним, что в Сирии воюют наемники нескольких частных военных компаний из РоSSии, одна из которых - ЧВК Вагнера. Ее журналисты связывали с роSSийским бизнесменом Евгением Пригожиным. Пригожин в ноябре 2017 года заявил, что не имеет к этой компании никакого отношения.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
США намерены передать ВСУ вооружение для защиты от снайперовСША намерены передать ВСУ вооружение для защиты от снайперов
Киевский прокурор получил выговор за появление в голом виде на экране телевизораКиевский прокурор получил выговор за появление в голом виде на экране телевизора
Лукашенко о торговых отношениях с РФ: Они решили нас наклонять постоянноЛукашенко о торговых отношениях с РФ: Они решили нас наклонять постоянно
The Times узнала о планах Кремля по аннексии Запорожской областиThe Times узнала о планах Кремля по аннексии Запорожской области
Bloomberg: Кремль планировал убить на Западе 8 человекBloomberg: Кремль планировал убить на Западе 8 человек
Блок рекламы


Похожие новости
Следствие отвергло данные роSSийских радаров по "Буку"Следствие отвергло данные роSSийских радаров по "Буку"
СБУ сорвала почти сотню провокаций роSSийских спецслужб, - ГрицакСБУ сорвала почти сотню провокаций роSSийских спецслужб, - Грицак
Посол США в РФ не исключает заморозки роSSийских активовПосол США в РФ не исключает заморозки роSSийских активов
РоSSийских дипломатов высылают уже 27 странРоSSийских дипломатов высылают уже 27 стран
Арьев рассказал, кого из роSSийских дипломатов выслали из УкраиныАрьев рассказал, кого из роSSийских дипломатов выслали из Украины
Молдова решила выслать трех роSSийских дипломатовМолдова решила выслать трех роSSийских дипломатов
Посол США поблагодарила Украину за солидарность в выдворении роSSийских дипломатовПосол США поблагодарила Украину за солидарность в выдворении роSSийских дипломатов
Ирландия присоединилась к высылке роSSийских дипломатовИрландия присоединилась к высылке роSSийских дипломатов
Австралия решила выслать двух роSSийских дипломатовАвстралия решила выслать двух роSSийских дипломатов
Выдворение 13 роSSийских дипломатов укрепит безопасность Украины, - Порошенко
Последние новости
Подгружаем последние новости