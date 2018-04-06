Reuters: роSSийских наемников отправляют в Сирию на ночных рейсах из Ростова

Это основной способ переправки частных военных контрактников в Сирию.

Журналисты Reuters зафиксировали перелеты самолетов сирийской авиакомпании Cham Wings между Дамаском и Ростовом-на-Дону, которых нет в расписании ростовского аэропорта. Самолеты этой авиакомпании прилетают в Ростов преимущественно ночью и улетают ранним утром, когда в аэропорту почти нет других пассажиров.

По словам собеседников издания, это основной способ переправки военных наемников в Сирию.

За последний год был по меньшей мере 51 полет самолетов Cham Wings из Дамаска и Латакии в Ростов и обратно. Каждый раз для этого использовались лайнеры Airbus A320, которые могут перевозить до 180 пассажиров.

Авиакомпания Cham Wings с 2016 года находится американском санкционном списке за доставку проасадовских бойцов в Сирию и помощь сирийской военной разведке в доставке оружия и снаряжения. В прошлом году к ней присоединились две украинские авиакомпании - Dart Airlines и Khors Air.

Как говорится в материале, эти две компании купили или приобрели в лизинг 84 подержанных самолета Airbus и Boeing, из них не менее 40 потом оказались в Ираке, Иране и Сирии. По меньшей мере один из них - лайнер с идентификационным номером EI-DXY - используется Cham Wings на маршруте Ростов - Сирия. До января 2015 года он принадлежал ирландской авиакомпании, после чего через "Дарт" и "Хорс" оказался в распоряжении Cham Wings.

Напомним, что в Сирии воюют наемники нескольких частных военных компаний из РоSSии, одна из которых - ЧВК Вагнера. Ее журналисты связывали с роSSийским бизнесменом Евгением Пригожиным. Пригожин в ноябре 2017 года заявил, что не имеет к этой компании никакого отношения.