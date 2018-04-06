РоSSия, вероятно, до сих пор производит "Новичок" – правительство Германии

Германия считает «очень правдоподобными» утверждения Великобритании о том, что РоSSия продолжает программу разработки нервно-паралитических токсинов типа «Новичок».

Об этом заявила спикер правительства Германии Ульрике Деммер, сообщает Европейская правда со ссылкой на Reuters.

Деммер отказалась комментировать, есть ли у Германии разведывательные данные, касающиеся нейротоксинов, которые использовали для отравления Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери.

Она добавила, что вероятная причастность РоSSии к отравлению вписывается в картину роSSийской деятельности за последние годы, в частности, в контексте военных вторжений и нападений на бывших шпионов в других странах.