РоSSия, вероятно, до сих пор производит "Новичок" – правительство Германии
Германия считает «очень правдоподобными» утверждения Великобритании о том, что РоSSия продолжает программу разработки нервно-паралитических токсинов типа «Новичок».
Об этом заявила спикер правительства Германии Ульрике Деммер, сообщает
Деммер отказалась комментировать, есть ли у Германии разведывательные данные, касающиеся нейротоксинов, которые использовали для отравления Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери.
Она добавила, что вероятная причастность РоSSии к отравлению вписывается в картину роSSийской деятельности за последние годы, в частности, в контексте военных вторжений и нападений на бывших шпионов в других странах.
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Политика
06.04.2018 22:13