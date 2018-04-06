Минобороны реформирует медицинскую службу по примеру Бундесвера

Реформу медицинской службы планируют провести до 2021 года.

Минобороны реформирует медицинскую службу по примеру Бундесвера
Фото: mil.gov.ua

Министерство обороны планирует реформировать медицинскую службу Вооруженных сил Украины по примеру немецкой армии.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"За принцип взята медицинская служба Вооруженных сил Германии (Бундесвер), когда медицинская служба является отдельным родом войск в составе вида, когда медики будут отвечать за медицинское обеспечение, когда их избавят от несвойственных функций, таких как поставка", - сообщил на брифинге 6 апреля начальник Главного военно-медицинского управления Минобороны Игорь Хоменко.

Он сказал, что речь идет не о 100%-ном копировании, но основные принципы будут сохранены: единый орган управления медобеспечением, единая вертикаль подчинения, медики будут отвечать только за медицинскую помощь без необходимости выполнять несвойственные им функции.

Хоменко сказал, что в Минобороны изучили много аналогичных систем союзников, но наиболее перспективным и коротким путем к реформе признали опыт армии Германии.

Сейчас в Вооруженных силах более 20 тысяч медиков. Если будет создан отдельный род войск - медицинский, туда войдут около 25 тысяч человек.

Реформу медицинской службы планируют провести до 2021 года.


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