Минобороны реформирует медицинскую службу по примеру Бундесвера
Реформу медицинской службы планируют провести до 2021 года.
Министерство обороны планирует реформировать медицинскую службу Вооруженных сил Украины по примеру немецкой армии.
Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
"За принцип взята медицинская служба Вооруженных сил Германии (Бундесвер), когда медицинская служба является отдельным родом войск в составе вида, когда медики будут отвечать за медицинское обеспечение, когда их избавят от несвойственных функций, таких как поставка", - сообщил на брифинге 6 апреля начальник Главного военно-медицинского управления Минобороны Игорь Хоменко.
Он сказал, что речь идет не о 100%-ном копировании, но основные принципы будут сохранены: единый орган управления медобеспечением, единая вертикаль подчинения, медики будут отвечать только за медицинскую помощь без необходимости выполнять несвойственные им функции.
Хоменко сказал, что в Минобороны изучили много аналогичных систем союзников, но наиболее перспективным и коротким путем к реформе признали опыт армии Германии.
Сейчас в Вооруженных силах более 20 тысяч медиков. Если будет создан отдельный род войск - медицинский, туда войдут около 25 тысяч человек.
Реформу медицинской службы планируют провести до 2021 года.
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Политика
06.04.2018 22:13