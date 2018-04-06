Минфин США подтвердил, что Екатерина Тихонова - дочь фюрера РФ
Ее муж попал под американские санкции.
Министерство финансов США подтвердило, что Катерина Тихонова - дочь Владимира Путина.
Об этом говорится в пояснительной записке к новому санкционному списку, куда попал муж Тихоновой Кирилл Шамалов.
"Шамалов женился на дочери Путина, Катерине Тихоновой, в феврале 2013 года, и его состояние в разы выросло вскоре после вступления в брак. За 18 месяцев он получил большую долю акций «Сибура» — роSSийской компании, которая занимается разведкой, добычей и переработкой нефти и газа", - сказано в записке.
Впервые Катерину Тихонову назвали дочерью Путина в начале 2015 года, но первое публичное подтверждение личности Тихоновой было сделано только спустя почти три года. Сам Путин отказывается отвечать на вопросы журналистов о своих дочерях. У Путина двое детей - Мария, которая родилась в 1985-м году в Ленинграде, и Екатерина, родившаяся в 1986 году в Дрездене.
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Политика
06.04.2018 22:13