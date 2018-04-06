Одесский судья-стрелок Буран пытался поранить себя авторучкой в суде

"Не хочу я так жить", - кричал Буран.

В Николаеве во время заседания Заводского районного суда одесский судья Алексей Буран, которого подозревают во взяточничестве, стал кричать и пытался ранить себя ручкой.

Об этом сообщает ТСН.

Так бурно судья отреагировал на продление круглосуточного домашнего ареста. Сам он просил смягчить ему меру пресечения, потому что ему "нужно зарабатывать деньги и присматривать за родителями". Буран обратился к судьям: "Пускай меня везут в тюрьму, если есть обстоятельства".

Во время заседания он сорвался на крик, начал бить себя ручкой в руку, а потом и в туловище.

"Не хочу я так жить", - закричал Буран.

Напомним, судья Малиновского суда Одессы Алексея Бурана известен тем, что отстреливался от детективов Национального антикоррупционного бюро при задержании.

В марте 2016 в Одессе детективы НАБУ задокументировали факт получения Бураном 500 тыс. гривен взятки за вынесение решения по делу о взыскании долга. Когда детективы прибыли к Бурану с обыском, он пытался отстреливаться из травматического оружия.