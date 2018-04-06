Одесский судья-стрелок Буран пытался поранить себя авторучкой в суде

"Не хочу я так жить", - кричал Буран.

В Николаеве во время заседания Заводского районного суда одесский судья Алексей Буран, которого подозревают во взяточничестве, стал кричать и пытался ранить себя ручкой.

Об этом сообщает ТСН.

Так бурно судья отреагировал на продление круглосуточного домашнего ареста. Сам он просил смягчить ему меру пресечения, потому что ему "нужно зарабатывать деньги и присматривать за родителями". Буран обратился к судьям: "Пускай меня везут в тюрьму, если есть обстоятельства".

Во время заседания он сорвался на крик, начал бить себя ручкой в руку, а потом и в туловище.

"Не хочу я так жить", - закричал Буран.

Напомним, судья Малиновского суда Одессы Алексея Бурана известен тем, что отстреливался от детективов Национального антикоррупционного бюро при задержании.

В марте 2016 в Одессе детективы НАБУ задокументировали факт получения Бураном 500 тыс. гривен взятки за вынесение решения по делу о взыскании долга. Когда детективы прибыли к Бурану с обыском, он пытался отстреливаться из травматического оружия.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
США намерены передать ВСУ вооружение для защиты от снайперовСША намерены передать ВСУ вооружение для защиты от снайперов
Киевский прокурор получил выговор за появление в голом виде на экране телевизораКиевский прокурор получил выговор за появление в голом виде на экране телевизора
Лукашенко о торговых отношениях с РФ: Они решили нас наклонять постоянноЛукашенко о торговых отношениях с РФ: Они решили нас наклонять постоянно
The Times узнала о планах Кремля по аннексии Запорожской областиThe Times узнала о планах Кремля по аннексии Запорожской области
Bloomberg: Кремль планировал убить на Западе 8 человекBloomberg: Кремль планировал убить на Западе 8 человек
Блок рекламы


Похожие новости
Умер одесский волонтер Виктор ПогодинУмер одесский волонтер Виктор Погодин
ГПУ направила в суд дело судей, пытавшихся дать взятку ХолодницкомуГПУ направила в суд дело судей, пытавшихся дать взятку Холодницкому
Судебные дебаты в деле Януковича назначены на 25-26 апреляСудебные дебаты в деле Януковича назначены на 25-26 апреля
Финансовая полиция должна взять на себя некоторые полномочия СБУ, - ОстриковаФинансовая полиция должна взять на себя некоторые полномочия СБУ, - Острикова
Госдепартамент США: РоSSия не должна выставлять себя жертвойГосдепартамент США: РоSSия не должна выставлять себя жертвой
НАБУ проиграло апелляцию Высшему совету правосудия в Верховном СудеНАБУ проиграло апелляцию Высшему совету правосудия в Верховном Суде
У нас нет плана, как в 30-е годы, - глава ВККС об оценивании судейУ нас нет плана, как в 30-е годы, - глава ВККС об оценивании судей
Верховный суд запретил взимать судебный сбор с потребителейВерховный суд запретил взимать судебный сбор с потребителей
Общественный совет добропорядочности отказался участвовать в оценивании судейОбщественный совет добропорядочности отказался участвовать в оценивании судей
Украинец пытался тайно вывезти в РФ более тысячи радиодеталейУкраинец пытался тайно вывезти в РФ более тысячи радиодеталей
Последние новости
Подгружаем последние новости