Одесский судья-стрелок Буран пытался поранить себя авторучкой в суде
"Не хочу я так жить", - кричал Буран.
В Николаеве во время заседания Заводского районного суда одесский судья Алексей Буран, которого подозревают во взяточничестве, стал кричать и пытался ранить себя ручкой.
Об этом сообщает ТСН.
Так бурно судья отреагировал на продление круглосуточного домашнего ареста. Сам он просил смягчить ему меру пресечения, потому что ему "нужно зарабатывать деньги и присматривать за родителями". Буран обратился к судьям: "Пускай меня везут в тюрьму, если есть обстоятельства".
Во время заседания он сорвался на крик, начал бить себя ручкой в руку, а потом и в туловище.
"Не хочу я так жить", - закричал Буран.
Напомним, судья Малиновского суда Одессы Алексея Бурана известен тем, что отстреливался от детективов Национального антикоррупционного бюро при задержании.
В марте 2016 в Одессе детективы НАБУ задокументировали факт получения Бураном 500 тыс. гривен взятки за вынесение решения по делу о взыскании долга. Когда детективы прибыли к Бурану с обыском, он пытался отстреливаться из травматического оружия.
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