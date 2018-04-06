За арестованного капитана "Норда" внесли залог

Он проведет в СИЗО только выходные.

За арестованного капитана "Норда" внесли залог
Фото: dpsu.gov.ua

За арестованного судом в Херсоне капитана керченского судна "Норд" Владимира Горбенко внесли залог, но в связи с пасхальными выходными он сможет выйти из СИЗО не раньше вторника, 10 апреля.

Об этом пишет "Крым.Реалии" со ссылкой на адвоката Дмитрия Щербину и прокуратуру АР Крым.

Меру пресечения Горбенко в виде содержания под стражей до 31 мая избрали в пятницу, 6 апреля. Капитану судна инкриминируют ч. 2 ст. 332-1 Уголовного кодекса Украины (нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее). За совершение этого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Прокурор ходатайствовал об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей с суммой залога в 35,24 тыс. грн.

Напомним, что 25 марта Госпогранслужба Украины задержала в акватории Азовского моря рыболовецкое судно под флагом РоSSии. Прокуратура АРК открыла уголовное производство по факту выхода судна "Норд" из закрытого Киевом порта аннексированной Керчи. 30 марта украинский суд арестовал судно "Норд".

В РоSSии обвинили Украину в пиратстве в связи с задержанием. ФСБ возбудила уголовное дело об угоне роSSийского судна, а Росрыболовство создало оперативную группу для предотвращения "пиратских действий" со стороны Украины.


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