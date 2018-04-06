Украинские правохранители ожидают от россиян провокацию в Азовском море

Планируется спровоцировать столкновение театрального катера РФ с украинским патрульным катером.

Украинские правохранители ожидают от россиян провокацию в Азовском море
Фото: vesti.ru

Для усиления роSSийского военного присутствия в акватории Азовского моря под предлогом охраны жизни и здоровья собственных граждан спецслужбы РоSSии планируют реализовать силовую провокацию - столкновение с украинскими пограничниками.

Об этом LB.ua рассказал источник в силовых органах.

«Нам стало известно, что ФСБ планирует провокацию: использовать погодные условия (туман) для искусственного создания инцидента, связанного с погоней, тараном и гибелью людей от действий наших пограничников. На завершающей стадии предполагается спровоцировать столкновение театрального катера РФ с украинским патрульным катером с применением оружия », - рассказал собеседник.

По информации силовиков, такую провокацию роSSийская сторона будет пытаться осуществить ко Дню Победы в мае. Но рассматриваются также Пасхальные праздники и поминальные дни - для увеличения медийного эффекта.

Напомним, Госпогранслужба задержала судно с 10-ю моряками на борту в воскресенье, 25 марта. Моряки, которые имеют роSSийские паспорта, выданные в Керчи, сейчас находятся в порту Бердянска (Запорожская область), им запрещено покидать судно. 30 марта судно арестовали.

РоSSия пригрозила отправить флот в Азовское море и потребовала от Украины немедленно освободить экипаж и вернуть судно. Управление ФСБ по Крыму завело уголовное дело по ст. 211 УК РоSSии (угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава). Дело возбуждено в отношении украинских пограничников, которые задержали траулер.


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