Боевики 16 раз нарушили "пасхальное" перемирие в пятницу

Двое военнослужащих ВСУ получили ранения.

Боевики 16 раз нарушили "пасхальное" перемирие в пятницу

С начала суток боевики 16 раз нарушили "пасхальное" перемирие, в том числе с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба антитеррористической операции в Фейсбуке.

На Луганском направлении из запрещенных 120 мм минометов, а также стрелкового оружия боевики обстреляли позиции ВСУ вблизи н.п. Валуйское. Кроме того, из минометов калибра 82 мм, вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов обстреливали защитников Троицкого. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия также обстреляны защитники Луганского.

На Донецком направлении из гранатометов и стрелкового оружия открывали огонь по украинским позициям в районе Авдеевки и Водяного, а из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - неподалеку Марьинки. Также из стрелкового оружия обстреляны защитники Красногоровки, Лебединского и дважды Павлополя, а снайперский огонь террористы вели вблизи Широкино.

В результате обстрелов двое украинских военнослужащих получили ранения. Пострадавших оперативно доставили медучреждения.

Напомним, объявленное с 30 марта "пасхальное" перемирие продлилось всего 10 минут. В период с 30 марта по 2 апреля 2018 со стороны боевиков зафиксирован 101 обстрел, из них 93 - прицельные.


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