Подразделения МВД готовятся к деоккупации Донбасса, - Аваков
"Освобождение территории будет полицейской операцией с привлечением миротворческих сил, а не военной".
Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что МВД готовится к операции по деоккупации Донбасса.
Об этом сообщила пресс-служба МВД в Фейсбуке.
"Сегодня мы рассматриваем несколько вариантов развития сценария на востоке. Мы понимаем, что освобождение территории Донбасса и восстановления контроля над восточной границей будет полицейской операцией с привлечением миротворческих сил, а не военной. Силы МВД - полиция и гвардия - готовятся к этому варианту", - заявил Аваков.
Он также подчеркнул, что в условиях роSSийской агрессии "особенно заметна эффективность работы Национальной полиции".
В своем Twitter глава МВД также сообщил, что провел встречу с делегацией Американского Совета по внешней политике (AFPC) аналитической центром при Конгрессе США, в ходе которой "откровенно обсудили состояние и перспективы Украины в условиях военной агрессии РФ, эффективность международных санкций и сотрудничества в сфере безопасности".
Напомним, 10 апреля состоятся переговоры президента Петра Порошенко и канцлера Германии Ангелы Меркель по миротворцам на Донбассе.
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Политика
06.04.2018 20:32