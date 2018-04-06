Порошенко ожидает от СНБО предложений по синхронизации с США санкций против РФ
Президент также выразил надежду, что Евросоюз поступит аналогично.
Президент Петр Порошенко приветствовал расширение санкций США против фигурантов "кремлевского списка" и ожидает от Совета национальной безопасности и обороны предложений по синхронизации санкций против РоSSии с санкционным списком США.
Об этом президент написал на своей странице в Фейсбуке.
"Достойный ответ агрессору через его олигархов и кремлевское окружение за агрессию против Украины, вмешательство во внутренние дела независимых государств и неуважение к международному праву. Свободный мир и в дальнейшем укрепляет свою коалицию против Москвы, при четком лидерстве Вашингтона и на основе мощной трансатлантического единства и общих ценностей", - написал Порошенко.
Он также выразил надежду, что Евросоюз аналогичным образом усилит и свои ограничительные меры против кремлевской "верхушки".
"Ожидаю от СНБО уже в ближайшее время на комплексные предложения по синхронизации украинского и американского санкционных режимов. Только общим фронтом сможем изменить поведение РоSSии и восстановить суверенитет и территориальную целостность Украины!", - подчеркнул президент.
Напомним, США ввели санкции против россиян из так называемого "кремлевского списка", роSSийских бизнесменов и чиновников, приближенных к президенту РФ Владимиру Путину.
Ранее издание The New York Times сообщало, что роSSийские олигархи через лоббистов в Вашингтоне пытались не попасть в санкционный список США.
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