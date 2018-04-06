МВД начало создавать реестры случаев домашнего насилия

"Надо понимать, что это проблема не отдельно взятой семьи, а всего общества".

Министерство внутренних дел работает над системой учета случаев домашнего насилия.

Об этом заявила замминистра внутренних дел Татьяна Ковальчук, сообщается на сайте МВД .

"Домашнее насилие является достаточно латентным явлением. При этом, эта проблема остро стоит не только в Украине, но и во всем мире. По статистике ООН каждая третья женщина в мире страдает от физического или сексуального насилия. Люди не привыкли говорить об этом открыто. Тема находится в категории "табу". Поэтому мы не знаем реальных цифр, не можем вести статистику точно. Сегодня мы работаем над разработкой эффективного механизма, который позволил бы вести учет таких случаев", - сказала Ковальчук.

Она напомнила, что 7 декабря 2017 года Верховная Рада приняла закон "О предотвращении и противодействии домашнему насилию".

"Согласно документу мы имеем шесть месяцев с даты вступления в силу на приведение всех нормативно-правовых актов в соответствие с Законом «О предотвращении и противодействии домашнему насилию», на разработку эффективных механизмов реагирования и превенции, ведение учета таких случаев", - подчеркнула Ковальчук.

По ее словам, сейчас разрабатываются проекты нормативно-правовых актов, собираются замечания и предложения, функционируют рабочие группы, в которые вовлечены национальные и международные эксперты.

"Сейчас же нужно понимать, что это проблема не отдельно взятой семьи, а всего общества", - добавила замминистра.

Напомним, в декабре прошлого года Рада приняла закон "О предотвращении и противодействии домашнему насилию", который, среди прочего, предусматривает создание реестра пойманных на домашнем насилии.