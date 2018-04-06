МВД начало создавать реестры случаев домашнего насилия
"Надо понимать, что это проблема не отдельно взятой семьи, а всего общества".
Министерство внутренних дел работает над системой учета случаев домашнего насилия.
Об этом заявила замминистра внутренних дел Татьяна Ковальчук, сообщается на сайте МВД.
"Домашнее насилие является достаточно латентным явлением. При этом, эта проблема остро стоит не только в Украине, но и во всем мире. По статистике ООН каждая третья женщина в мире страдает от физического или сексуального насилия. Люди не привыкли говорить об этом открыто. Тема находится в категории "табу". Поэтому мы не знаем реальных цифр, не можем вести статистику точно. Сегодня мы работаем над разработкой эффективного механизма, который позволил бы вести учет таких случаев", - сказала Ковальчук.
Она напомнила, что 7 декабря 2017 года Верховная Рада приняла закон "О предотвращении и противодействии домашнему насилию".
"Согласно документу мы имеем шесть месяцев с даты вступления в силу на приведение всех нормативно-правовых актов в соответствие с Законом «О предотвращении и противодействии домашнему насилию», на разработку эффективных механизмов реагирования и превенции, ведение учета таких случаев", - подчеркнула Ковальчук.
По ее словам, сейчас разрабатываются проекты нормативно-правовых актов, собираются замечания и предложения, функционируют рабочие группы, в которые вовлечены национальные и международные эксперты.
"Сейчас же нужно понимать, что это проблема не отдельно взятой семьи, а всего общества", - добавила замминистра.
Напомним, в декабре прошлого года Рада приняла закон "О предотвращении и противодействии домашнему насилию", который, среди прочего, предусматривает создание реестра пойманных на домашнем насилии.
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Политика
06.04.2018 20:32