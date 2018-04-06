Суд арестовал капитана крымского судна "Норд" до 31 мая

Представители омбудсмена присутствовали на судебных заседаниях в Мариуполе и Херсоне.

Суд арестовал капитана крымского судна "Норд" до 31 мая
Фото: runews.su

Суд арестовал капитана задержанного в Азовском море судна "Норд" Владимира Горбенко и установил залог в размере 35 240 гривен.

Об этом сообщается на сайте уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой.

Как сообщалось ранее, по данным Госпогранслужбы, судно является украинским (порт регистрации - Керчь) и члены команды, также являются гражданами Украины. По результатам проверки выявлены факты нарушения порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее и незаконного ведения рыбного промысла в акватории Азовского моря.

Отмечается, что представители омбудсмена присутствовали 6 апреля на судебных заседаниях в Мариуполе и Херсоне.

Сегодня, 6 апреля, экипаж судна "Норд" в составе восьми человек доставили на судебное заседание в Мариуполь. Дело рассматривают четыре судьи, интересы экипажа отстаивают два адвоката. Во время судебного заседания судья Дмитрий Дьяченко обратил внимание на то, что ни один из членов экипажа не отказался от украинского гражданства, а так Автономная Республика Крым временно оккупирована, то они остаются гражданами Украины.

"Дело капитана рассматривает суд Херсона. Судья избрал для него меру пресечения содержание под стражей до 31 мая с возможностью внесения залога в размере 35240 гривен. Это дело находится под личным контролем уполномоченного Людмилы Денисовой", - отмечается в сообщении.

Напомним, Госпогранслужба задержала судно с 10-ю моряками на борту в воскресенье, 25 марта. Моряки, которые имеют роSSийские паспорта, выданные в Керчи, сейчас находятся в порту Бердянска (Запорожская область), им запрещено покидать судно. 30 марта судно арестовали.

Капитану судна вменяют ст.332-1 Уголовного кодекса (нарушение порядка въезда/выезда на оккупированную территорию Украины с целью нанесения вреда интересам страны), предусматривающую ограничение свободы на срок до трех лет или лишение свободы на тот же срок. Остальным членам экипажа - ч.2 ст.204 КоАП Украины (незаконное пересечение границы), санкция - штраф от ста до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан или до 15 суток административного ареста.

РоSSия пригрозила отправить флот в Азовское море и потребовала от Украины немедленно освободить экипаж и вернуть судно. Управление ФСБ по Крыму завело уголовное дело по ст. 211 УК РоSSии (угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава). Дело возбуждено в отношении украинских пограничников, которые задержали траулер.


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