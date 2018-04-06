Макрон и Путин провели телефонный разговор

Президент Франции призвал РоSSию к завершению боевых операций в Сирии.

Макрон и Путин провели телефонный разговор

Президент Франции Эммануэль Макрон и президент РоSSии Владимир Путин провели телефонный разговор, в ходе которого обменялись мнениями по проблеме Сирии.

Об этом сообщается на сайте Кремля.

Отмечается, что разговор состоялся по инициативе французской стороны.

"Путин проинформировал о достигнутых на встрече в Анкаре 4 апреля лидеров РоSSии, Ирана и Турции договорённостях по дальнейшей работе в интересах обеспечения долгосрочной нормализации в Сирии, укрепления её суверенитета, единства, независимости и территориальной целостности. Была отмечена необходимость продвижения процесса политического урегулирования путём выполнения решений сочинского Конгресса сирийского национального диалога, а также важность скорейшего формирования в Женеве под эгидой ООН Конституционного комитета", - говорится в заявлении роSSийского правительства.

Также сообщается, что Путин сообщил Макрону о ходе операции в Восточной Гуте, которую в Кремле назвали "беспрецедентной операцией по спасению мирных жителей".

Макрон, в свою очередь, призвал РоSSию к завершению боевых операций, которые ведет режим сирийского президента Башара Асада против повстанцев, и к возобновлению политического диалога.

В сообщении Елисейского дворца отмечается, что президент Франции призвал Путина использовать свое влияние на Дамаск для достижения этой цели.

Президенты также также обсудили борьбу с террористической группировкой "Исламское государство".

Напомним, 19 марта Макрон говорил с Путиным по телефону. Стороны обсуждали ситуацию в Украине, Африке и Сирии, в частности - в Восточной Гуте. Также Макрон призвал роSSийские власти "пролить свет" на обстоятельства отравления экс-разведчика Сергея Скрипаля в британском Солсбери.

Ранее, в феврале, Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель направили совместное письмо Путину с просьбой одобрить резолюции Совбеза ООН о перемирии в Сирии.




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